Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başladı
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Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor