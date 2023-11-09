Fenerbahçe Savunma Oyuncusu Rodrigo Becao Almanya'da Ameliyat Edildi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao, hamstring grubunda yaşadığı tendon kopması nedeniyle Almanya'da ameliyat edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve futbolcunun rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.

Hamstring grubunda tendon kopması yaşayan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Rodrigo Becao, Almanya'da ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becao, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.