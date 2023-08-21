Fenerbahçe, Samsunspor'u mağlup etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2. yarıda oynadıkları etkili oyun ile Samsunspor maçını kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçını 2-0 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi oyunlarını 2. yarıda sahaya gösterdiklerini ifade eden İsmail Kartal, "Samsunspor takımını ve şehrini tebrik derim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu kadar güzel bir statta daha güzel bir zeminde oymamak isterdik. Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha istekliydik. Kendi oyunumuzu oynayarak maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı bu günkü galibiyet için kutluyorum. Bu galibiyeti vefat eden yönetim kurulu üyemize armağan ediyorum. Cengiz ve Fred'in ciddi sakatlıkları yok. Onların fiziksel durumunu biliyorduk. Biz de fiziksel durumlarını biliyorduk. 60 dakika oyunda tutup takıma adapte etmek istiyorduk. Cengiz'i daha erken oyundan aldık. Fred ve Cengiz'i de takımın fizik kalitesine yükselttiğimizde daha güçlü bir takım olacağız" dedi.

"Hollanda'ya avantajlı gitmek istiyoruz"

Twente maçında avantajlı bir skor almak istediklerini de sözlerine ekleyen Kartal, "3 günde 1 maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Twewnte maçında elimizdeki en dinlenmiş sağlıklı oyuncularla oynayacağız. İstanbul'da avantajlı bir skor elde edip, Hollanda'ya avantajlı gitmek istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN