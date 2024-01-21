Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede 1-0 Fenerbahçe önde.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.İKİ TAKIMIN DURUMU
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe ; Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Samsunspor ; Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
CANLI ANLATIM
D.A İlk yarı sona erdi.
44' Fenerbahçe bu dakikalarda topun kontrolünü eline aldı ve hazırlık paslarını rakip yarı sahada sürdürüyor.
43' VAR kontrolünün ardından hakem penaltı yok kararı verdi.
42' Fenerbahçe penaltı bekliyor. İsmail'in açtığı ortada Dzeko topu içeriye çevirmek istedi ancak Zeki araya girdi. Fenerbahçeliler el itirazında bulundu.
41' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
37' Tadic sağ kanattan ceza sahasına giren İrfan'ı topla buluşturmak istedi fakat top doğrudan auta çıktı.
33' Fenerbahçe etkili geldi sol kanattan topla birlikte çıkan Fred ortasında topu İrfan Can'a aktarmak istedi ancak savunma araya girdi ve topu kornere yolladı.
31' İrfan Can kendisine gelen uzun topa kafa vurmak istedi ancak Bola'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
26' İsmail Yüksek'in ayağa kalkmasıyla birlikte karşılaşma tekrardan hareketlendi.
25' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta İsmail Yüksek yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.
24' Flavien Tait kendi yarı sahasından topla birlikte geldi ancak Szymanski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
23' Ön alan baskısıyla topu kazanan Marius Mouandilmadji savunma arkasına sarkan Carlo Holse'ye topu aktarmak istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu kazandı.
22' Samsunspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi ancak Flavien Tait'in, Taylan'a attığı final pası doğrudan auta çıktı.
21' Marius Mouandilmadji, Oosterwolde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
20' Jayden Oosterwolde hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
16' Samsunspor orta alandan Flavien Tait ile çıkmak istedi ancak İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
14' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
13' Ön alan baskısıyla topu kazanan Fred savunma arkasına sarkan Syzmanski'yi topla buluşturdu. Szymanski ceza sahası yayının içerisindeki Tadic'e pasını aktardı, Tadic gelen topu tekte İrfan Can'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan topu ağlara gönderdi.
12' GOOOOOL Fenerbahçe İrfan Can ile öne geçiyor.
11' Ön alan baskısıyla topu kazanan Bola savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji topla buluştu ancak Oosterwolde araya girdi ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
9' Marc Bola sol kanattan topla geldi ancak İrfan Can savunmasına yardıma geldi ve topu taca yolladı.
8' Carlo Holse sağ kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Ferdi araya girdi ve topu kazandı.
7' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür altı pasın içerisindeki Tadic'e ortayı açtı ancak Tadic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
5' Bonucci sol kanattan savunma arkasına sarkan Tadic'i topla buluşturmak istedi ancak top taca çıktı.
4' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
3' Dzeko sol kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Youssef Ait Bennasser araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...