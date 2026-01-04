Haberler

Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Anthony Musaba, takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Hollandalı futbolcu Anthony Musaba da takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
