Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşma için Samsun'a geldi. Taraftarlar, futbolcuları coşkuyla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun'a geldi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Taraftarlar, tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı. Bazı futbolcular, taraftarlara imza dağıttı.
Kafile, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçti.