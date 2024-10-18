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Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma, çabukluk ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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