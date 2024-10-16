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Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, core hareketleri ile başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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