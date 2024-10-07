Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmaları ile başlayarak sahada futbolcuların ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam etti.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.