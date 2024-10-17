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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli fiziksel çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alandaki çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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