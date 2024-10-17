Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alandaki çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL