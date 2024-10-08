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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, core çalışmaları ile başlayarak çeşitli teknik çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mill oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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