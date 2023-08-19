Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, çabukluk ve pas çalışması yaptı.