Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, çabukluk ve pas çalışması yaptı.
Fenerbahçe, pazartesi günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak Samsun'a gidecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor