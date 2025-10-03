Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Tedesco yönetiminde yapılan çalışmalarda ısınma, pas ve şut çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Nice ile oynanan müsabakada 11'de başlayan ve 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

