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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlık Yapıyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlık Yapıyor
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Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile oynayacağı maç öncesindeki antrenmanına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Samsunspor Fenerbahçe Antrenman Futbol Güncel Pazar Spor

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