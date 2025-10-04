Fenerbahçe, Samsunspor Maçı için Coşkuyla Karşılandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda taraftarların çiçek ve tezahüratlarıyla coşkulu şekilde karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, uçakla Samsun'a geldi. Havalimanında güvenlik şeridinin dışında bekleyen taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla eşlik edip çiçek takdim etti. Bazı futbolcular taraftarların uzattığı formaları da imzaladı.

Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti. - SAMSUN