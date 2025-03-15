İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın evinde oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. İdman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Rangers maçında ilk 11'de görev alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
img

Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi

Tempo inanılmaz! İlk yarının sonunda gol geldi
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.