Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç için yaptığı antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ön plandaydı.
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Samsun'a gidecek. - İSTANBUL