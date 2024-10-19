Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Samsun'a gidecek. - İSTANBUL