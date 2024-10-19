Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, yarın akşam Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
İSTANBUL, FENERBAHÇE, yarın akşam saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Samsun'a gidecek.