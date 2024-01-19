Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maçlar yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BECAO TAKIMLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat olmuştu. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu takımla çalışmalara başladı.