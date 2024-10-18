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Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Samsunspor Fenerbahçe Antrenman Politika Futbol Spor

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