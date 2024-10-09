Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İSTANBUL, - FENERBAHÇE, Süper Lig 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Samsunspor Fenerbahçe Futbol Pazar Yaşam Spor

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Köfteci Yusuf sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir? Mehmed: Fetihler Sultanı, "Komutan Giovanni Giustiniani" kim? Nurten Yontar kimdir? CHP Milletvekili Nurten Yontar kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.