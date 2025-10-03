Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas idmanıyla devam etti. Futbolcular şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
