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Fenerbahçe, Samsunspor ile berabere kalarak 2 puan kaybetti

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Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon sahasında 3. kez puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sezon sahasında 3. kez puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 12. dakikasında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 62. dakikada kalesinde gole engel olamadı. Kalan bölümde başka gol olmazken, Fenerbahçe 2 puan kaybetti.

Sahasında bu sezon 3. kez puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı.

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi karşısında aldığı puan kaybı ile 3 maçlık galibiyet serisi de son bulan sarı-lacivertliler, puanını 54'e yükseltti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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