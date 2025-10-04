Fenerbahçe, Samsunspor ile 65. Randevusuna Çıkıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile ligde 65. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette galibiyet sayısında 35'e 12 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 15 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hafta içinde Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde; Samsunspor da Konferans Ligi'nde çıktığı maçlarda galip ayrıldı.

Ligde 65. randevu

Samsunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 64 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 17 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.

Son 4 maçın 3'ü berabere bitti

Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Samsunspor ile Fenerbahçe arasında 4 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 1'i de Samsun'da olmak üzere 3 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı.

Farklı skorlar tarihe geçti

İki takımın ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri bulunuyor.

Milan Skriniar, sarı kart sınırında

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Samsunspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Skriniar, bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında sarı kart gördü. Slovak defans, yarın kart görmesi halinde 19 Ekim'de oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Bu 3 futbolcunun tedavisi sürüyor

Samsunspor'da ise kırmızı kart cezalısı Cherif Ndiaye kadroda olmayacak.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak. - İSTANBUL