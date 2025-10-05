Fenerbahçe, Samsunspor Deplasmanında Değişikliklerle Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son resmi maçın ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-lacivertli ekip, Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca ve En-Nesyri 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Nene ve Oğuz Aydın yer aldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Nice mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği İsmail Yüksek ve Nene'yi yedeğe çekerken kaleci Ederson ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İtalyan teknik adam, bu oyuncuların yerine kaleci Tarık Çetin, Szymanski ve Alvarez'i oynattı.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson, karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamadı.

Samsunspor'da tek değişiklik

Samsunspor, sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba ve Mouandilmadji ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Celil Yüksel'i yedeğe çekerken yerine Makoumbou'yu sahaya sürdü.

Samsunspor'da 6 eksik

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemedi.

Maçı 25 bin taraftar tribünden takip etti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi. 33 bin 919 kişilik statta yer yer boşluklar gözükürken Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Karadeniz ekibinin taraftarları, Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasındaki tribünde kırmızı-beyazlı takımın dev bayrağını açtı.