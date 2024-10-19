Fenerbahçe Samsun'a Geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Takım, taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Fenerbahçe kafilesi Samsun'a indi
Berkay YILDIZ - Emre ÖNCEL / SAMSUN, - SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda çiçek ve tezahüratlarla karşılandı.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı Lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladığı futbolculara forma imzalattı.
Futbolcular, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.