Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlasa da pozisyona girmekte zorlandı. Medipol Başakşehir'in 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından yan toplara dönen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı. Son dakikalarda kurduğu baskıyı sürdüren Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Joao Pedro ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, zirve takibini 6 puan farkla sürdürdü.

Pedro 7,5 ay sonra gollerle döndü, galibiyeti getirdi

Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.

Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.

Söz konusu golünün ardından 7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, takımının 1-0 geride olduğu Medipol Başakşehir maçında 2 gol birden atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Samet'ten büyük hata

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Medipol Başakşehir karşısında gole neden olan bir hata yaptı.

Maçın 30. dakikasında kalecisine geri pas yapmak isteyen Samet, pası kısa düşünce gole sebebiyet verdi.

Devre arasında 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2. yarıya 3 değişiklik yaparak çıktı.

İlk yarıda performanslarından memnun olmadığı Arda Güler, Diego Rossi ve Jayden Oosterwolde'yi oyundan alan Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Ezgjan Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.

İlk yarılarda suskun kaldı

Fenerbahçe, son haftalarda oynadığı maçların ilk yarılarında gol bulmakta zorlandı.

Sarı-lacivertliler, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün ardından ilk yarıda Medipol Başakşehir'e karşı da gol atmayı başaramadı.

Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Son olarak 25 Şubat tarihinde Konyaspor'u 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, daha sonrasında ligde oynadığı 6 maçta da gol yedi.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Ankaragücü'nün ardından Medipol Başakşehir'e karşı da kalesini gole kapatamadı.