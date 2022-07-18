Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu - Haberler

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Kuraya seribaşı olarak katılan Fenerbahçe, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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