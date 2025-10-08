Fenerbahçe Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak iki kupaya ulaştıklarını duyurdu. Saran, galibiyetle ilgili yaptığı açıklamada takımın mücadelesini ve taraftar desteğini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 2-0 geriden gelip 3-2'lik skorla kazanan Fenerbahçe Medicana oyuncularının, armalarının hakkını verdiğini söyledi.

Göreve geldikten sonra 2'nci kupasını kazanan Saran, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şansımız da yaver gitti, inşallah böyle devam edecek. Ankara seyircisi müthiş, taraftarımızla gurur duyuyoruz. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları sahadaydı. Çok güzel bir mücadeleydi, inancımızı hiç yitirmedik. Armanın hakkını sonuna kadar verdiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
