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Fenerbahçe salonda çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Milli oyunculardan yoksun salonda yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular antrenmanı core ve denge çalışmalarıyla tamamladı. Sakatlığı bulunan Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.Sarı lacivertli takım hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.


- İstanbul
Fenerbahçe salonda çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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