Fenerbahçe Sağlık Ekibine Destek Açıklaması

Fenerbahçe, futbol takımı sağlık ekibine yönelik eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "kulübümüzün doktorlarına ve sağlık ekibimize güveni tamdır. Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem oluşturan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, futbol takımı sağlık ekibi ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a yöneltilen eleştiriler hakkında resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Sosyal medya ve geleneksel medyada kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği olduğu belirtilen açıklamada, "Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir. Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur. Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarına ve sağlık ekibimize güveni tamdır. Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem oluşturan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz. Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, oluşturulmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir.

Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip spekülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır. Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz" denildi. - İSTANBUL