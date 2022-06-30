Fenerbahçe Safiport'ta Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda kaptan Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda kaptan Olcay Çakır Turgut'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Olcay Çakır Turgut'un 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
Öte yandan sarı-lacivertli takımda Tuğçe Canıtez ve Elizabeth Williams ile de yolların ayrıldığı belirtildi.
AA / Ercan Çakar - Spor