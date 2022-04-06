Fenerbahçe Safiport'ta Dörtlü Final hazırlıkları - Haberler

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Fenerbahçe Safiport'ta Dörtlü Final hazırlıkları

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Safiport'ta Dörtlü Final hazırlıkları

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Safiport, hazırlıklarını sürdürdü.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Safiport, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başantrenör Victor Lapena yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik programlar üzerinde duruldu.

Fenerbahçe, ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'deki ilk maçında 8 Nisan Cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

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