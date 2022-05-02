Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın yarı final ikinci maçı yarın oynanacak - Haberler

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Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın yarı final ikinci maçı yarın oynanacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın yarı final ikinci maçı yarın oynanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

AYDIN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın arasındaki play-off yarı final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı, 73-71 kazanan Fenerbahçe Safiport seride 1-0 önde bulunuyor.

Serinin üçüncü karşılaşması ise Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde 6 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Play Off, Aydın, Spor, Haberler

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