Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71 - Haberler

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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AYDIN (DHA) - Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 25-39 geride kapatan sarı-lacivertl ekipte Kayla McBride 22 sayı kaydederken, Alina Iagupova 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Konuk ekip Nesibe Aydın'da ise Alaina Coates 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Seride 2'nci karşılaşma, 3 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Play Off, Aydın, Spor, Haberler

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