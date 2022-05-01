Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71

AYDIN (DHA) - Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 25-39 geride kapatan sarı-lacivertl ekipte Kayla McBride 22 sayı kaydederken, Alina Iagupova 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Konuk ekip Nesibe Aydın'da ise Alaina Coates 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor