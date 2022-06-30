Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Amanda Zahui ile yollar ayrıldı - Haberler

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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Amanda Zahui ile yollar ayrıldı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Amanda Zahui ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Fildişi Sahili asıllı İsveçli oyuncu Amanda Agnes Sofia Zahui Bazoukou ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Fildişi Sahili asıllı İsveçli oyuncu Amanda Agnes Sofia Zahui Bazoukou ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'mızın 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Amanda Zahui ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Amanda Zahui'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Fildişi Sahili Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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