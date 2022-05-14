Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak - Haberler

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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, yarın deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, yarın deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etti. Final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertli takım, sahadan galip ayrılması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kazanması durumunda ise play-off final serisi 4. maça uzayacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Haberler

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