Fenerbahçe Safiport final serisinde 2-0 öne geçti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 95-56

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 mağlup ederek durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Fenerbahçe Safiport'tan Sabally oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor