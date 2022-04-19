Fenerbahçe Safiport'da başantrenör Lapena ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Safiport, başantrenör Víctor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Safiport, başantrenör Víctor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapena ile yollarımız ayrılmıştır. Víctor Lapena'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor