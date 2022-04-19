Fenerbahçe Safiport'da başantrenör Lapena ile yollar ayrıldı - Haberler

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Fenerbahçe Safiport'da başantrenör Lapena ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Safiport'da başantrenör Lapena ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Safiport, başantrenör Víctor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Safiport, başantrenör Víctor Lapena ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapena ile yollarımız ayrılmıştır. Víctor Lapena'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Münir Karaloğlu, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

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