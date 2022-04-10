Fenerbahçe Safiport, Avrupa 2'ncisi oldu

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

Euroleague Kadınlar Finali'nin en değerli oyuncusu da karşılaşmanın bitimiyle birlikte belli oldu. Finalin en değerli oyuncusu Sopron Basket takımından Gabby Williams oldu. Williams karşılaşmayı 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma ile tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, ödülünü FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden aldı.