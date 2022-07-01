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Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa, ABD'li uzun forvet Breanna Stewart ve son olarak Galatasaray'da forma giyen milli oyun kurucu Merve Aydın ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Safiport'un bir başka transferi de Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan Mina Djordjevic oldu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe Gelişim Takımı'nda forma giyecek. Djordjevic, FIBA Avrupa Ligi maçlarında ise Fenerbahçe Safiport kadrosunda yer alacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

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