Fenerbahçe Rusya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Rusya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular pas çalıştı ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçta Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.