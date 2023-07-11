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Fenerbahçe Rusya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

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Fenerbahçe, Rusya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular pas çalıştı ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçta Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Rusya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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