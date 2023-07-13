Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Rusya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle çalıştı. Hazırlıklar 14 Temmuz Cuma günü yapılacak antrenmanlarla devam edecek.