Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, Rusya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle çalıştı. Hazırlıklar 14 Temmuz Cuma günü yapılacak antrenmanlarla devam edecek.
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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