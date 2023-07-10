Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da bulunan takımıyla akşam idmanı yaparak çalışmalarına devam etti. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. Oyuncular pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Ayrıca, genç futbolcu Jin-Ho Jo'nun doğum günü kutlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.