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Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da bulunan takımıyla akşam idmanı yaparak çalışmalarına devam etti. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirildi. Oyuncular pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Ayrıca, genç futbolcu Jin-Ho Jo'nun doğum günü kutlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'da bulunan Fenerbahçe, akşam idmanıyla çalışmalarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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