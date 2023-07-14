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Fenerbahçe Rusya'da antrenmanlara devam ediyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Rusya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle çalıştı. Takım, Pari Premier Cup'taki üçüncü maçında yarın Neftchi PFK ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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