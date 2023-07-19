Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun transferi için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun transferinde sona yaklaştı. Futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Fenerbahçe, futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geleceğini bildirdi.