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Fenerbahçe Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe, İtalyan ekibi Udinese'den Rodrigo Becao'yu transfer etti. 27 yaşındaki stoper için 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper için Udinese'ye 8 milyon 312 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

RODRIGO BECAO: ÇOK MUTLUYUM

Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Rodrigo Becao, "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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