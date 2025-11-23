Haberler

Fenerbahçe, Rizespor'u Maçın İkinci Yarısında Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşmeleri sonrası devre arasında oyuncularıyla yaptıkları konuşmayı paylaştı. İkinci yarıda performanslarını artırarak maçı 5-2 kazandıklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düştükleri maçın devre arasında yaptıkları konuşmayı söyleyerek, "Öz güvenli olmamız gerektiğini, kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Futbolda mutlu olmak için çok küçük anlara bile sahip değilsinizdir. En fazla bu galibiyetin 1-2 saat keyfini çıkarabilirim. Zor bir maç oynadık. İyi bir rakibe karşı oynadık. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri bu maça çok iyi hazırlamıştı. Dolayısıyla maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti. Devre arası şunu konuştuk; öz güvenli olmamız gerektiğini, kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda 1 gol atarsak çevirebileceğimizi inanmamız gerektiğini daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk ki takım ikinci yarıda bunları sahaya yansıttı. Çok net bir şekilde bütün takımın aldığı bir galibiyet. Takım içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımız tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim için Rizespor'un anahtar oyuncuları bekleri"

Rizespor'un ilk yarıda baskılı oynayacağını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Tedesco, ilk yarıda neyin yapılamadığına dair şunları söyledi:

"Evet, böyle bir rakip bekliyordum. Ben onların son oynadıkları maçları izlemiştim. Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları oyunları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynadıkları maçta da kaybedecekleri hiçbir şey yoktu. Çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar. Merkezde çok güçlü ve teknik oyuncuları var. Özellikle 6 numara Papanikolaou çok top isteyen bir oyuncu. 8 numaraları çok değerli bir oyuncu. Forvet oyuncuları bağlantıya gelen, hem arkaya koşu yapabilen oyuncu. Benim için anahtar oyuncuları bekleri. Oyun kurulumuna katkı sağlayan oyuncular. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maçın içindeki o duygu farklıdır. Baktığınızda ilk şutta 1-0 geriye düştük. 2. şutta 2-0 geriye düştük, durum böyle olunca zorlaşıyor." - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.