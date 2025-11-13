Fenerbahçe, Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile salonda sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon ardından oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor