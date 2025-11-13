Fenerbahçe, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile salonda sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda yapılan ısınma ve koordinasyon ardından oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL