Fenerbahçe, Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmana, milli takımda bulunan futbolcular katılmadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmana, milli takım kadrolarına davet edilen futbolcular katılmadı.
Salonda core çalışmasıyla başlayıp, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.
Dün oynanan Zecorner Kayserispor maçında 60 dakika üzeri forma giyen oyuncular ise günü yenilenme çalışması ile tamamladı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor